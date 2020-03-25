Хабаровск, , 06:32 — REGNUM Жители отдалённых сёл района им. Лазо Хабаровского края жалуются на отсутствие необходимых лекарств в аптеках. В разгар «гриппозного» сезона селяне вынуждены ездить за противовирусными препаратами и антибиотиками в Хабаровск, за 220 км.

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Жители района им. Лазо пожаловались ИА Хабаров. Today, на отсутствие лекарств.

Так, в посёлке Мухен в государственной аптеке нет никаких противовирусных средств, антибиотиков, в том числе отсутствуют детские препараты. Аналогичная ситуация в посёлках Сукпай и Золотой.

На просьбу издания прокомментировать ситуацию, в сельских аптеках посоветовали звонить в головное предприятие — «Фармацию» в Хабаровске. Сельские аптекари сообщили, что все заявки ими сделаны своевременно. В «Фармации» в Хабаровске также ничего ответить не смогли.

Не смогли оперативно прокомментировать ситуацию в «Фармации» и корреспонденту ИА REGNUM, посоветовав обратиться в минздрав края.

Как сообщало ИА REGNUM, жители отдалённых северных сёл Камчатки пожаловались на то, что им вместо лекарств вертолётами завозят водку, потому, что водка — более выгодный груз, чем таблетки и микстуры.