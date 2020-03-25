Кемерово, , 06:22 — REGNUM Прошло два года со дня трагедии в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» — 25 марта 2018 года пожара унёс жизни 60 человек, 37 из которых дети, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сегодня, 25 марта 2020 года, в Парке Ангелов, возведённом на месте сгоревшей «Зимней вишни», пройдёт молебен о погибших.

Молебен проведут и в посёлке Трещевский — в католическом храме Непорочного сердца Пресвятой Девы Марии, пишет «Газета Кемерова».

Напомним, накануне, 24 марта, стало известно, что из Польши экстрадирован обвиняемый в даче взятки при строительстве кемеровского ТРЦ директор компании «Кемеровский Кондитерский Комбинат» Вячеслав Вишневский.

По данным следствия, он передал через своего представителя взятку в размере 7 млн рублей начальнику инспекции государственного надзора Кузбасса Танзиле Комковой. И несмотря на явные нарушения, получил разрешение для ввода объекта строительства и реконструкции в эксплуатацию.

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