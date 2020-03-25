Южно-Сахалинск, , 06:09 — REGNUM Дело двух студентов с Сахалина, планировавших массовые убийства в горном техникуме, передадут для дальнейшего расследования в Главное управление СК РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СК РФ.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело в отношении сахалинских студентов, подозреваемых в подготовке теракта в техникуме.

Это связано с тем, что один из подозреваемых несовершеннолетний.

Как сообщало ИА REGNUM, двое студентов сахалинского горного техникума арестованы по подозрению в подготовке теракта. Они пропагандировали в интернете массовые убийства, терроризм. Один из них в сентябре был отчислен из техникума.