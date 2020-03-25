Петропавловск-Камчатский, , 06:06 — REGNUM Бывшему мэру столицы Камчатки Виталию Иваненко продлён домашний арест. Ограничение свободы в отношении экс-градоначальника Петропавловска-Камчатского будет действовать ещё два месяца, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СК по Камчатскому краю.

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По мнению следователей, находясь на свободе, Иваненко сможет оказать воздействие на свидетелей, что, в свою очередь способно навредить следствию.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года Виталий Иваненко добровольно ушёл в отставку, а в декабре был арестован по подозрению во взятках. Позже стало известно, что он поручил своему родному брату Алексею, предпринимателю, взять взятку у коммерческой структуры для того, чтобы брат передал деньги ему. Деньги передавались за покровительство при получении муниципальных контрактов.