Якутск, , 04:56 — REGNUM В Якутске осудили бывшего старшего госинспектора инспекции Гостехнадзора Управления по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники по Сунтарскому району, обвиняемого по нескольким статьям УК, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

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По версии следствия и суда, подсудимый изготовил двум иностранным гражданам российские удостоверения трактористов-машинистов без приёма у них теоретического экзамена. За свои услуги он запросил 30 тыс. рублей.

Позже он изготовил ещё два документа, но заказчики-иностранцы отказались платить инспектору 30 тыс. рублей, так как в удостоверениях была ошибка.

Суд приговорил бывшего инспектора за махинации и взятки к четырём годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Костроме бывшую сотрудницу налоговой инспекции признали виновной во взятке в 110 тыс. рублей.