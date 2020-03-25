Нджамена, , 01:35 — REGNUM Нападение боевиков группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на западе Чада привело к гибели по меньшей мере 92 военнослужащих страны, 24 марта сообщает агентство France-Presse со ссылкой на главу государства Идрисса Деби Итно.

Инцидент произошел в районе озера Чад на границе с тремя государствами: Нигером, Нигерией и Камеруном. Президент Чада отметил, что это первые потери такого масштаба для республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта около 70 военных погибли при обстреле боевиками «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) автоколонны в нигерийском штате Борно.

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