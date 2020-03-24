Мехико, , 23:54 — REGNUM Четыре человека погибли и шестеро получили ранения в результате нападения неизвестных в мексиканском городе Селайя (штат Гуанахуато, Мексика), пишет 24 марта El Universal.

Группа неизвестных совершила нападение на один из городских баров. При этом были применены гранаты.

Среди раненых оказалось несколько женщин. Все госпитализированные находятся в тяжёлом состоянии.

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