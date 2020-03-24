Нижний Новгород, , 23:45 — REGNUM Шесть человек получили травмы в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Нижнем Новгороде. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Авария произошла около 20:45 мск на Сормовском шоссе. По предварительным данным, рейсовый автобус, следовавший с пассажирами из Балахны в Нижний Новгород, столкнулся с легковым автомобилем.

В результате столкновения автобус выехал с проезжей части и врезался в столб. В результате аварии пострадали шесть пассажиров автобуса. Им была оказана медицинская помощь.

Водитель легкового автомобиля скрылся с места ДТП. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов предпринят ряд мероприятий по его розыску. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

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