Белгород, , 23:11 — REGNUM Уголовное дело по факту убийства жительницы Белгорода и попытки убийства десятилетнего ребёнка возбуждено в отношении 35-летнего мужчины, сообщили 24 марта в пресс-службе управления СКР по Белгородской области.

По версии следствия, житель Белгорода многократно ударил свою тёщу ножом во время ссоры и пытался убить своего сына, но не смог «по независящим от него причинам». Белгородец скрылся, однако его удалось задержать.

В отношении жителя Белгорода возбуждено уголовное дело об убийстве, совершённом с особой жестокостью, и о покушении на убийство двух лиц, в том числе малолетнего. Отметим, что обвиняемый на момент инцидента был пьян.

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