Москва, , 21:49 — REGNUM Пассажир пострадал в результате падения на рельсы в московском метро вечером 24 марта. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД на метрополитене.

По информации ведомства около 18:40 на станции «Петровско-Разумовская» Серпуховско-Тимирязевской линии. «С платформы на жёсткий путь по собственной неосторожности упал пассажир», — пояснили в пресс-службе.

Сообщается, что сотрудниками транспортной полиции были незамедлительно приняты меры для извлечения пострадавшего, после чего он был доставлен в медицинское учреждение. Подробностей о состоянии мужчины не приводится.

В пресс-службе добавили, что по факту произошедшего в настоящее время проводится проверка.