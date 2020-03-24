Барнаул, , 21:41 — REGNUM На территории Алтайского края задержаны пятеро граждан Украины, подозреваемых в продаже синтетических наркотиков через интернет-ресурсы, сообщает 24 марта пресс-служба регионального управления ФСБ РФ.

В результате обысков у задержанных изъято около трёх кг наркотиков, стоимость которых при реализации составила бы более 7,5 млн. рублей.

«В результате задержаны два гражданина Украины… В последующем были задержаны еще трое граждан Украины, которые исполняли роль курьеров и доставляли оптовые партии до места назначения. В ходе личного досмотра у них были изъяты пакеты с наркотиками общим весом около трех килограммов. Согласно оценке экспертов, такая партия содержит 10 тысяч разовых доз, а по стоимости на «черном» рынке превышает 7,5 миллиона рублей», — указано в сообщении пресс-службы ФСБ.

Возбуждены пять уголовных дел по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Следственные действия продолжаются.

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