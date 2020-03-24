Саратов, , 20:09 — REGNUM В Саратовской области растёт заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. По данным регионального управления Роспотребнадзора, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается её рост в 2,8 раза. Всего зарегистрировано 113 случаев. Такие данные были озвучены на совещании губернатора Саратовской области Валерия Радаева.

Зампред Сергей Наумов сообщил, что завершён первый этап дезинфекции территорий. После установления тёплой погоды планируется проведение второго этапа.

«Тенденция по геморрагической лихорадки негативная. Необходимо усиление работы. Привлекайте институт «Микроб». Скоро начнется дачный сезон, информируйте жителей о средствах защиты. Специалисты должны оповещать о плановых профилактических мероприятиях, о риске заболеваемости», — дал поручение глава региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Саратовская область является неблагополучной по геморрагической лихорадке с почечным синдромом (ГЛПС), особенно правобережные районы. Наиболее активные природные очаги расположены в зеленой зоне г. Саратова (Кумысная поляна), Аткарском, Лысогорском, Саратовском, Б. Карабулакском, Татищевском, Калининском, Вольском, Хвалынском, Петровском районах, которые ежегодно определяют от 70 до 90% от областной заболеваемости.

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