Ульяновск, , 19:51 — REGNUM В Железнодорожном районе Ульяновска возбуждено уголовное дело в отношении руководителя строительной фирмы, которого подозревают в хищении средств. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

В ходе прокурорской проверки установлено, что подозреваемый организовал учредительство частной компании, деятельностью которого управлял через подставное лицо.

«Введя в заблуждение членов правления ГСК «Планета-3», злоумышленник предложил им услуги по строительству многоэтажного гаража по улице Хрустальной», — считают в надзорном ведомстве, отметив, что полученными средствами он распорядился по собственному усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере»).

Всего пострадавшими по делу проходят 11 человек, ущерб оценивается в сумму порядка 1 млн рублей. В ведомстве напоминают, что ранее за совершение данного преступления в отношении девяти из 11 потерпевших ульяновец был осуждён на 2,5 года колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года в Ленинском районе Ульяновска вынесен приговор главному бухгалтеру дошкольного образовательного учреждения, которую обвиняли в хищении более 2,5 млн рублей бюджетных средств. Ей назначен условный срок. Надзорное ведомство, просившее назначит реальное лишение свобод, рассматривает вопрос о принесении об апелляционном представлении.

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