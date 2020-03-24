Саратов, , 19:46 — REGNUM На территории Саратовской области ночью и утром 25 марта ожидается туман с видимостью до 500 метров и менее, гололедица (толщина льда более 6 мм). По данным МЧС по Саратовской области, объявлен желтый уровень погодной опасности. На дорогах прогнозируется увеличение количества ДТП.

ИА REGNUM напоминает, что в последние два дня в регионе наблюдается крайне неустойчивая погода. В центральной части Саратовской области шел сильный снег с метелью, на дорогах — заносы и гололедица, что привело к затруднению движения по трассам, улицам городов. Наиболее сложная ситуация сложилась на федеральной автодороге Сызрань — Саратов — Волгоград. В Хвалынском районе в снежных заносах в пробке стояли порядка 400 машин. Кроме того, локальные затруднения были в районе с. Сторожевка Татищевского района на федеральной трассе Саратов — Нижний Новгород. На расчистке дороги работали 16 дорожных машин, в том числе семь единиц тяжелой техники. Ситуация осложнялась плохой видимостью как на федеральной трассе, так и на объездных дорогах. Был организован развоз горячего питания, бензина и дизельного топлива застрявшим машинам. Четырех человек доставили в пункты временного размещения.