Аркадак, , 19:19 — REGNUM В городе Аркадак Саратовской области вечером 24 марта произошел пожар в частном деревянном доме на улице Каплунова.

На место прибыли две пожарные машины. Спасателям удалось передать через окно ребенка 2017 года рождения. В удовлетворительном состоянии с диагнозом отравление продуктами горения легкой степени ребенок госпитализирован в Аркадакскую больницу. Пожар удалось локализовать через 24 минуты после получения сообщения о пожаре, подчеркнули в региональном МЧС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области двухлетняя девочка погибла во время пожара. Трагедия произошла днём 22 марта в Агаповском районе. Тело ребёнка было найдено при тушении пламени.

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