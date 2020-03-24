* ИГ — запрещённая в России организация

Уфа, , 19:14 — REGNUM На въезде в Уфу сотрудниками управления ФСБ по Башкирии был ликвидирован террорист, перевозивший самодельную бомбу, сообщает 24 марта пресс-служба ФСБ РФ.

Подозреваемый открыл огонь по правоохранителям, пытавшимся остановить его автомобиль для досмотра. Ответным огнём преступник был ликвидирован.

«При попытке остановки для проведения досмотра автомобиля марки Тойота под управлением выходца одной из Среднеазиатских республик им был открыт огонь по сотрудникам УФСБ России по РБ из пистолета Макарова. В результате ответных действий сотрудниками спецназа ФСБ преступник нейтрализован. Пострадавших из числа сотрудников правоохранительных органов не имеется», — указано в сообщении пресс-службы ФСБ.

В машине было найдено готовое к применению самодельное взрывное устройство с поражающими элементами. Бомба массой порядка четырёх кг была уничтожена взрывотехниками на месте обнаружения.

Кроме того, у ликвидированного преступника был обнаружен пистолет ПМ и патроны к нему.

Уничтоженный террорист являлся членом группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и, по оперативным данным, готовился совершить теракт в Уфе.

Региональное управление ФСБ продолжает устанавливать лиц, причастных к его деятельности.

*ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

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