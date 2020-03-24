Ясногорск, Тульская область, , 19:08 — REGNUM Уголовное дело возбуждено по факту нападения на сотрудника правоохранительных органов в Тульской области, сообщили 24 марта в пресс-службе регионального управления СКР.

Инцидент произошёл 23 марта в посёлке Ревякино (Ясногорский район, Тульская область) в одной из квартир. Наряд полиции прибыл в квартиру в связи с бытовым конфликтом.

Находившаяся в квартире ранее судимая женщина 36 лет ударила ножом женщину-полицейского, нанеся ей колото-резаную рану левого плеча.

«Также подозреваемая причинила телесные повреждения участковому уполномоченному, дознавателю ОД ОМВД России по Ясногорскому району Тульской области, не опасные для жизни и здоровья», — говорится в сообщении.

В отношении жительницы Ревякино возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти.

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