Екатеринбург, , 18:38 — REGNUM Житель Свердловской области был привлечён к административной ответственности за ложное сообщение о супруге, якобы заболевшей COVID-19. Об этом 24 марта сообщил журналистам глава пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.

По данным Горелых, неизвестный мужчина позвонил на пульт Единой диспетчерской службы (ЕДС) и сообщил, что его супруга заразилась коронавирусом. На указанный мужчиной адрес выехала бригада медиков, но дверь им никто не открыл.

Личность звонившего была установлена, это оказался безработный и ранее неоднократно судимый мужчина, проживающий в городе Тавда. Во время опроса он пояснил, что поссорился с супругой и решил отомстить ей. Мужчина рассказал, что украл у жены сотовый телефон и совершил по нему звонок в ЕДС, сделав ложное сообщение о заболевании жены COVID-19.

Мужчина был привлечен к ответственности по статье КоАП РФ о заведомо ложном вызове скорой медицинской помощи.

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