Омск, , 18:10 — REGNUM Массовое заражение детей ротовирусной инфекцией произошло в детском саду города Омска. Как сообщили ИА REGNUM 24 марта в следственном управлении СКР по Омской области, следователи проверят детсад, где заболели дети.

По предварительным данным, 20 марта в детском саду №344 произошло массовое заражение детей ротовирусной инфекцией. Семеро воспитанников были госпитализированы в инфекционный стационар. Сейчас трое находятся на стационарном лечении, четверых выписали.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в школе № 50 в Чебоксарах произошло массовое отравление. Школьники и преподаватели были госпитализированы с признаками кишечной инфекции.

Читайте также: Массовое отравление в Чебоксарах: в школе не нашли «серьёзных замечаний»