Ханты-Мансийск, , 18:02 — REGNUM В Югре предприниматель может лишиться свободы за 10 банок контрафактных консервированной кукурузы и зелёного горошка. Об этом сообщает «СургутинформТВ».

Банки с поддельным продовольствием обнаружили полицейские и общественники в магазине посёлка Белый Яр Сургутского района. Экспертиза подтвердила контрафакт.

Кроме того, предприниматель уже привлекался к административной ответственности за подобное нарушение закона. В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье 180 УК РФ («Незаконное использование средств индивидуализации товаров»). Санкция статьи предусматривает до двух лет лет лишения свободы.

На данный момент бизнесмен находится под подпиской о невыезде.