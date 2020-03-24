Москва, , 17:57 — REGNUM Неизвестные сообщили о наличии взрывного устройства в Боткинской городской больнице Москвы. Об этом 24 марта сообщает ТАСС.

Ссылаясь на собственные источники в экстренных службах столицы, издание указывает, что правоохранители проверяют Боткинскую больницу и НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухолей в Москве. Причиной стали анонимные сообщения о заложенных в этих зданиях взрывных устройствах.

Отметим, что волна телефонного терроризма в России началась в ноябре 2019 года. По информации органов сообщения о минировании социально значимых объектов могли поступать в том числе с территории иностранных государств.

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