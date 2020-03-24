Москва, , 17:49 — REGNUM Завершено расследование по факту поджога Никулинского суда в Москве. Об этом 24 марта сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по столице.

В совершении преступления по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение имущества») и ч. 1 ст. 294 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного следствия») обвиняются Рафис Галимов и Руслан Ибрагимов.

Инцидент произошёл ночью с 5 на 6 февраля 2020 года. По версии следователей, Ибрагимов поджог кабинета суда. В результате этих действий никто не пострадал, возгорание сразу ликвидировали пожарные.

При этом подозреваемый, считают следователи, исполнял указания другого фигуранта дела — Галямова.

Оба соучастника признали вину — один полностью, второй частично. Уголовное дело будет направлено в суд.