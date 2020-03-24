Набережные Челны, Татария, , 17:17 — REGNUM Следственными органами Набережных Челнов продолжается расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») по факту обнаружения человеческой ноги, упакованной в мешок для отходов на территории городского мусоросортировочного предприятия.

Накануне в квартире одного из домов на улице Раскольникова обнаружены тела 34-летних мужчин, одно находилось в ванной, а другое в комнате, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РТ.

По предварительной версии, в декабре 2019 года житель Екатеринбурга приехал в гости к приятелю на съемную квартиру в Набережных Челнах, который также ранее проживал в Екатеринбурге. Мужчины постоянно употребляли спиртные напитки. Вероятно, в какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой один задушил другого. Убитое тело мужчина положил в ванну, отрезал ухо и ноги, которые завернул в пакет и выкинул. Через два дня покончил с собой.

В квартире в ходе осмотра обнаружены пустые бутылки от алкогольных напитков и ножи со следами крови.

Назначены судебно-медицинская, геномная и дактилоскопическая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Набережных Челнах на территории мусоросортировочного предприятия была обнаружена человеческая нога, которая была упакована в мешок для отходов. Предположительно смерть человека наступила за двое суток до обнаружения останков.

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