Новосибирск, , 16:54 — REGNUM Новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела по факту гибели гражданки России в результате ДТП на острове Крит.

Дело было возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ — «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Установлено, что 8 сентября 2018 года на дороге из Ретимно в Спили острова Крит автомобиль под управлением 20-летнего молодого человека выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другой машиной. В ДТП острадали две пассажирки, одна из которых от полученных повреждений скончалась в больнице.

«Водитель автомобиля осуществляя движение по сухому асфальтированному покрытию в дневное время суток, при достаточной видимости, на технически исправном транспортном средстве, грубо нарушил правила безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, он выбрал небезопасную для движения скорость, потерял контроль над управлением транспортным средством, осуществил выезд на полосу для движения транспорта во встречном направлении и допустил столкновение со встречным автомобилем», — уточнили в новосибирском управлении СКР.