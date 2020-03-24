Москва, , 16:26 — REGNUM Знаменитый советский и российский артист Лев Лещенко лёг на обследование в больницу в Коммунарке. Об этом агентству РИА Новости сообщил концертный директор артиста Олег Дмитриев.

Отмечается, что Лещенко приехал в больницу в сопровождении супруги, почувствовав недомогание.

Данное решение, отметил Дмитриев, Лещенко принял решение в связи с советом друзей-медиков.

Агентству ТАСС Дмитриев рассказал, что 12 марта Лев Лещенко вернулся с гастролей по Канаде и США и соблюдал режим самоизоляции. Спустя некоторое время он почувствовал себя плохо. Концертный директор Лещенко подчеркнул, что артист не смог вызвать врача, после чего направился в больницу с женой.

Ранее в ряде Telegram-каналов была распространена информация о том, что у Льва Лещенко подозревают воспаление лёгких.