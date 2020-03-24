Ярославль, 24 марта 2020, 16:24 — REGNUM В Ярославле жительницу города привлекли к административной ответственности за нарушение самоизоляции. Об этом сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса.
Впрочем, наказание по этой статье трудно назвать суровым. Статья 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей.
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