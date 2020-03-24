Белград, , 16:14 — REGNUM В самом большом выставочном центре Белграда — «Белградской ярмарке», 24 марта военные начали развертывание больничных коек для всех зарегистрированных носителей вируса COVID-19.

Ранее на пресс-конференции 23 марта президент страны Александр Вучич рассказал о том, что штаб по борьбе с эпидемией коронавируса меняет стратегию после консультаций с китайскими экспертами и собирается начать массовое тестирование населения. Все граждане, у которых будет выявлен коронавирус, окажутся под постоянным наблюдением врачей. Для этого армия в Белграде развертывает импровизированный госпиталь, который сможет принять 3000 пациентов.

Как передает телеканал Nova. rs, перед зданием белградского выставочного центра более десяти военных грузовиков доставили больничные койки для госпиталя.

Напомним, что в Сербии с начала эпидемии и до 24 марта зарегистрировано 249 заболевших, трое пациентов умерло.