Копенгаген, , 15:58 — REGNUM В Дании свыше ста заражений коронавирусом нового типа подтвердилось за минувшие сутки. Общее количество заражений достигло 1577 случаев, сообщает 24 марта Управление безопасности пациентов.

Уточняется, что сутками ранее заразившихся насчитывалось 1450 человек, таким образом, выявлено 117 новых случаев. Госпитализирован 301 человек, 69 пациентов помещены в отделения интенсивной терапии. Скончались 32 человека.

Датчан тестируют в случаях, если у них есть симптомы заболевания или их здоровье ослаблено. Поэтому носителей коронавируса нового типа в действительности может быть больше.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Дании с 14 марта ввели запрет на въезд иностранцев, закрыли учебные заведения и рекомендовали жителям не собираться более десяти человек.

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