Нарьян-Мар, , 15:45 — REGNUM Ненецкий окружной суд вынес решение по делу об убийстве шестилетнего мальчика. Как сообщили ИА REGNUM в региональном СУ СКР, постановлением суда убийца отправлен на принудительное решение.

Следствием и судом установлено, что 31 октября 2019 года в Нарьян-Маре 36-летний Денис Поздеев подошел к центральному входу детского сада «Сказка» и позвонил в домофон. Охранник в нарушение установленных правил, дистанционно, не выходя из комнаты охраны и не уточнив цели визита, открыл тому входную дверь. Преступник беспрепятственно поднялся на 2-й этаж и прошел в спальню одной из групп, где во время «тихого часа» отдыхали дети. Одна из воспитателей попыталась преградить ему путь в спальню, но мужчина оттолкнул ее и подошел к одной из кроватей. Второй воспитатель побежала звать на помощь, сотрудник детского сада по хозяйственной части нажала «тревожную кнопку». Однако к этому моменту Поздеев уже ранил ножом в шею спящего 6-летнего мальчика. На месте преступления его задержали охранник и рабочий детского сада, которые удерживали его до прибытия сотрудников управления Росгвардии и УМВД России по Ненецкому автономному округу.

При задержании преступник завил, что слышал голоса, приказавшие ему совершить убийство. Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что он страдает психическим расстройством и на момент совершения инкриминируемого ему деяния не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Решением суда 36-летнему мужчине назначены принудительные меры медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа. Постановление суда не вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, под следствием также находится охранник детского сада. Его обвиняют в ненадлежащем оказании услуг, свою вину он признал частично.