Самара, , 15:45 — REGNUM Очаг африканской чумы свиней обнаружен на территории Красноглинского района Самары. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, в Красноглинском районе Самары обнаружили четырех павших кабанов, у которых был выявлен ДНК вируса АЧС.

В настоящий момент специалисты ликвидируют эпизоотический очаг. Ситуация находится под контролем Управления Россельхознадзора по Самарской области.

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