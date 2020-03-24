Самара, , 15:37 — REGNUM Новый четырехвагонный поезд получил Самарский метрополитен. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба АО «Трансмашхолдинг».

По сообщению пресс-службы предприятия, подмосковный завод «Метровагонмаш» передал метрополитену Самары новый четырехвагонный поезд метро. Контракт на производство и доставку двух головных и двух промежуточных вагонов метро был подписан в октябре прошлого года.

Отмечается, что такие вагоны широко используют в метрополитенах России, странах СНГ и Восточной Европы. Они оснащены системой принудительной вентиляции, которая имеет аварийный режим функционирования. Пассажирские сидения произведены с использованием стеклопластиковых каркасов. В салоне улучшено освещение и установлены удобные горизонтальные и вертикальные поручни из нержавеющей стали. Внутренняя отделка кабины и салона выполнена из трудногорючих и огнезащищенных материалов. А раздвижные двери оборудованы «системой противозажатия».

В торце головного вагона оборудованы места для маломобильных граждан. В поезде ведется видеонаблюдение.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовский Новочеркасск получит деньги на ремонт трамвайных путей