Гусь-Хрустальный, Владимирская область, , 15:26 — REGNUM Во Владимирской области в городе Гусь-Хрустальный 23 марта группа подростков устроила погром в торговом центре, сообщила пресс-служба мэрии.

На видеозаписи, сделанной в торговом центре, группа агрессивных молодых людей пыталась подраться с сотрудниками ТЦ, подростки ругались, оскорбляли работников и угрожали разбить витрины.

По информации очевидцев, это произошло в торговом центре «Круиз», а большинство появившихся на видео подростков — несовершеннолетние жители Гусь-Хрустального. Конфликт с продавцами и охранниками произошёл, предположительно, на национальной почве. Местные жители ждут реакции властей и правоохранительных органов, отмечая, что большие скопления отправленной на каникулы из-за коронавируса молодёжи вызывают опасения у посетителей.