Киншаса, , 15:14 — REGNUM В результате столкновения правительственных войск и повстанцев в Демократической республике Конго (ДРК) погибли порядка 50 человек. Об этом 24 марта сообщает Anadolu Ajansi.

«Мы обезвредили 37 бойцов Союзных демократических сил (ADF) и, к сожалению, 12 наших солдат пали на поле боя», — отметил в комментарии журналистам агентства представитель военных, генерал Сильвен Экенге.

По данным вооруженных сил ДРК, влияние ADF на северо-востоке страны сократилось на 80%.

Напомним, вооруженные силы ДРК начали свое наступление на позиции повстанцев в январе 2019 года, захватив ряд важных городов группировки, близ границы с Угандой. В ходе противостояния погибли по меньшей мере 300 мирных граждан.

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