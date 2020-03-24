Ярославль, , 15:03 — REGNUM В Ярославле вынесен приговор бывшему председателю правления «Булгар банка». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области.

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Уголовное дело в отношении Сергея Довиденко расследовало Следственное управление УМВД России по Ярославской области. В 2017 году у «Булгар банка» была отозвана лицензия. Как выяснили следователи, бывший руководитель выводил средства из кредитной организации. Общий ущерб банку составил 249 млн рублей.

В частности, были заключены договоры с фирмой, имеющей признаки фиктивного юридического лица. В оплату уступленных прав требований на счет фирмы были перечислены деньги, которые впоследствии обналичивались.

Также председатель правления убедил заемщика, имеющего финансовые трудности и отрицательную кредитную историю, взять в банке фиктивный потребительский кредит. Средства кредита были похищены, а фиктивный заемщик получил часть денег. Кроме того на заведомо невыгодных для банка условиях были приобретены ипотечные сертификаты по завышенной цене.

Сергей Довиденко скрывался от следствия, был объявлен в розыск, задержан и заключен под стражу. Впоследствии мера пресечения была изменена на подписку о невыезде. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

Ленинский районный суд приговорил бывшего председателя правления «Булгар банка» к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также он лишен права занимать должности, связанные с осуществлением управленческих функций и распоряжением финансовыми средствами на 3 года.

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