Санкт-Петербург, , 15:30 — REGNUM Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, пожаловался на пресс-службу петербургских судов ее начальству за разглашение тайны следствия и направил ходатайство о закрытом от общественности рассмотрении уголовного дела. Об этом Александр Почуев заявил журналистам во вторник, 24 марта.

Отметим, ранее объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила о поступлении в Октябрьский районный суд уголовного дела Соколова. Также в суде раскрыли преамбулу, в которой раскрываются подробности убийства 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко.

Адвокат отметил, что таким образом пресс-служба суда раскрыла сведения обвинительного заключения до начала судебного производства, что это было совершено вне установленного процессуального порядка.

Кроме того, Почуев направил ходатайство о проведении судебных заседаний в закрытом порядке. Это, как отмечает адвокат, необходимо для «избежания преждевременного разглашения тайны личной и интимной стороны жизни участников трагедии, а также предотвращения формирования общественного обвинительного вердикта до приговора суда».

» Защита относится с глубоким уважением к принципу гласности судопроизводства, свободы СМИ и открытой позиции ОПС Санкт-Петербурга. Но публичный интерес к этому делу не должен быть превыше охраняемой законом тайны личной жизни как обвиняемого, так и жертвы преступления», — отметил Почуев.

Отметим, что уголовное дело судом в производство пока не принято.

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