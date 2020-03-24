Чебоксары, , 14:38 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор 48-летнему жителю Новочебоксарска, которого обвиняли в укрывательстве убийства: по данным следствия, мужчина помог раскидать по мусорным контейнерам труп убитого горожанина. Ему назначено 2,5 года колонии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

По данным правоохранителей, подсудимый знал об убийстве в Новочебоксарске, которое совершил в июне 2019 года его знакомый, и помог сокрыть труп. В следственном управлении ранее установили, что переложил расчлененные части тела в пакеты, которые перенес в четыре различных мусорных контейнера в Новочебоксарске.

Фигурант уголовного дела дал признательные показания. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 316 УК РФ («Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления»), назначив 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, знакомый новочебоксарца, который совершил убийство, осуждён на 13 лет лишения свободы в колонии особого режима. В ходе разбирательств было установлено, что жертвой стал 44-летний мужчина, с которым злоумышленник познакомился в одном из кафе в ходе распития спиртных напитков. Они продолжили застолье дома у злоумышленника: между ними произошёл конфликт, который завершился убийством.

Напомним, ранее до Европейского суда по правам человека дошло дело о резонансном убийстве в Чувашии: ЕСПЧ рассмотрит жалобу отца чебоксарки, которая в 2018 году была убита супругом, а тело в чемодане было закопано в центре Чебоксар. Мужчина обжалует отказ российских властей своевременно предоставить защиту жертве домашнего насилия и наказать обидчика за неоднократные акты агрессии.

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