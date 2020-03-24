Омск, , 14:37 — REGNUM В Омске завершился процесс над рядом высокопоставленных чиновников, обвиняемых в злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Центрального районного суда города.

По данным следствия, подсудимые в конце декабря 2015 года перечислили подрядчику по реконструкции здания почти 15 млн рублей из бюджета, заведомо зная о том, что компания находится в стадии банкротства. Работы на объекте не велись, подрядчик даже не освоил выданный аванс в сумме 40 млн.

Было возбуждено уголовное дело, к расследованию которого привлекли следователей Центрального аппарата СКР. 24 марта суд признал всех четырёх фигурантов виновными.

В результате экс-министр строительства Омской области Станислав Гребенщиков получил 2,5 года колонии общего режима. Ему также на 2 года запрещено занимать должности в органах власти. Вице-мэр Омска Богдан Масан отправится в колонию на 2 года. Бывший заместитель Евгений Скрудзин, а также экс-замдиректора учреждения «Омскоблстройзаказчик» Ольга Хорзова отделались условным сроком.

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