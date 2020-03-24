Москва, , 14:34 — REGNUM Сотрудники полиции в Москве задержали мужчину, четыре года находившегося в федеральном розыске по подозрению в хранении наркотиков, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Он был отпущен под подписку о невыезде. В дальнейшем подозреваемый скрылся от органов ФСИН, в связи с чем его объявили в федеральный розыск.

Установлено, что задержанный скрывался в квартире родственников. На балконе в полу полицейские обнаружили противопожарный люк, с помощью которого мужчина спускался на балкон этажом ниже и прятался.