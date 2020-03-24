Мапуту, , 14:27 — REGNUM Правоохранительные органы Мозамбика обнаружили тела по меньшей мере 64 нелегальных мигрантов в грузовике. Об этом 24 марта сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источник.

Источник отметил, что погибшие прибыли незаконно, скончавшиеся, вероятно, были представителями Эфиопии. Тела были обнаружены, когда грузовик был остановлен сотрудниками правоохранительных органов в провинции тете.

Всего в транспортном средстве перевозили 78 мигрантов, 14 из них смогли выжить. Вероятной причиной смерти стало удушье.

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