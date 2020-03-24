Красногорск, , 14:10 — REGNUM Шесть новых случаев заражения коронавирусом нового типа подтверждены в Московской области. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба, опубликованном 24 марта.

У местных жителей подтвердилось заболевание COVID-19. Таким образом, в Подмосковье количество случаев инфицирования выросло до 41.

Вместе с тем два человека покинули медучреждения, излечившись от болезни, уточнили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в России по данным на 23 марта подтвердились 438 случаев заражения.

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