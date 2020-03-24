Улан-Удэ, , 14:08 — REGNUM В Бурятии сотрудники Роспотребнадзора выявили многочисленные нарушения норм в ходе проверки Десятниковской школы в Тарбагатайском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Как отмечается, здание находится в ветхом состоянии. В полах, стенах и потолках видны трещины и щели, потолки местами провисают и находятся в аварийном состоянии. Трещина в стене спортзала идёт от пола вплоть до потолка.

«Продолжение образовательного процесса в данных условиях не допустимо, так как выявленные нарушения представляют угрозу причинения вреда жизни и здоровью детей», — отметили в управлении.

Сотрудники направили материалы проверки в суд. Судья постановил закрыть школу на три месяца, однако руководство учреждения не согласилось с этим решением и подало апелляцию. Тем не менее, Верховный суд Бурятии оставил решение суда первой инстанции без изменения.

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