Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 14:00 — REGNUM На Ямале в суд направлено уголовное дело по факту отправки оружия почтой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Следствием установлено, что 45-летняя уроженка Украинской ССР в декабре 2019 года упаковала пистолет ИЖ 79−8 в городе Новый Уренгой в картонную коробку из-под чая. Она решила отправить огнестрельное оружие брату в Московскую область, оформив бандероль. Опасный груз был обнаружен при прохождении досмотра в грузовом терминале аэропорта города Ноябрьска.

Женщина обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 222 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт огнестрельного оружия»).

Уголовное дело направлено в мировой суд города Ноябрьска для рассмотрения по существу.