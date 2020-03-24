Москва, , 13:53 — REGNUM Следственные органы проверят частную московскую клинику по факту гибели в ней пациента во время ринопластики, сообщается на официальном сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

По версии следствия, 23 марта 2020 года во время проведения пластической операции скончался пациент 1980 года рождения.

В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекшее по неосторожности причинение смерти»), говорится в информации.