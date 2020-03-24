Джакарта, , 13:44 — REGNUM В Индонезии ещё семь человек скончались от коронавируса, сообщает информационный портал Detik.

«Было зафиксировано ещё семь человек, которые скончались от коронавируса, так что общее число погибших составило 55 человек», — заявил представитель правительства Индонезии Ахмад Юрианто.

По его словам, число пациентов, выздоровевших от коронавируса в Индонезии не изменилось и составляет 30 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии до 686 человек выросло число заразившихся коронавирусом.

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