Уфа, , 13:38 — REGNUM В Уфе около газовой магистрали провалился грунт. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

По данным пресс-службы ведомства, сообщение о том, что в Кировском районе на улице Софьи Перовской, 14 произошел провал грунта, поступило на пульт спасателям вечером 23 марта. На место выехали спасатели и бригада газовой службы.

Отмечается, что специалисты не обнаружили повреждения газопровода и утечку газа.

В настоящее время опасный участок огородили. Специалисты выясняет причину образования провала.

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