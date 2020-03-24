Белгород, , 13:24 — REGNUM Доследственную проверку начали по факту отравления бытовым газом ребёнка в посёлке Майский-8 в пригороде Белгорода. По предварительным данным, причиной ЧП стал неисправный дымоход, сообщили 24 марта в пресс-службе регионального Следственного управления Следственного комитета.

Недомогание дома почувствовала пятилетняя девочка. Отец ребёнка перекрыл подачу газа и доставил её в больницу. Предварительной причиной отравления считают неисправность дымохода и вентиляционной системы. Сотрудники газовой службы перекрыли оборудование.

Следователям предстоит выяснить обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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