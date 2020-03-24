Москва, , 13:16 — REGNUM Полиция Москвы задержала мужчину, подозреваемого в умышленном наезде на женщину. Об этом 24 марта сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.

Ранее в правоохранительные органы поступила информация о том, что в одну из больниц города Москвы поступила 40-летняя женщина.

«Установлено, что между выезжавшим с дворовой территории на улице Фабрициуса водителем и потерпевшей произошел словесный конфликт, в результате которого водитель автомобиля совершил наезд на женщину», — говорится в информации.

Следствие возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).