Уфа, , 13:23 — REGNUM Двух мужчин приговорили к длительному лишению свободы за покушение на заказное убийство в Уфе. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Следствием и судом установлено, что в октябре 2017 года в подземном гараже жилого дома по улице Мингажева в своем автомобиле был найдет 40-летний местный житель с огнестрельными ранениями. Поскольку мужчине вовремя оказали медицинскую помощь, он остался жив, но его здоровью был причинен тяжкий вред.

Стражи порядка установили личность исполнителя преступления 43-летнего местного жителя, который во всем признался. Тогда обвиняемый рассказал, что совершил преступление по найму и назвал личности соучастников преступления, которых задержали и арестовали стражи порядка.

Коллегия присяжных признала вину обвиняемых доказанной.

В результате суд приговорил 50-летнего обвиняемого к 14 годам 6 месяцам колонии строгого режима, а 29-летнего обвиняемого к 9 годам 6 месяцам колонии строгого режима. Обоим фигурантам постановлено последующее ограничение свободы на два и полтора года соответственно.

Помимо этого, 50-летний обвиняемый, который с 1993 по 2009 год работал в органах внутренних дел Башкирии, лишен звания «полковник полиции». С него суд взыскал в пользу потерпевшего десять миллионов рублей в порядке компенсации морального вреда.

Отмечается, что киллер судом приговорён к восьми годам колонии строгого режима.

Уголовное дело в отношении заказчика преступления выделено в отдельное производство.

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