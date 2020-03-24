Йошкар-Ола, , 13:13 — REGNUM В Йошкар-Оле по подозрению в хищении ребёнка из Перинатального центра задержана 33-летняя подозреваемая. Задержать похитительницу удалось, благодаря непосредственному содействии в поисках главврача и персонала учреждения, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Марий Эл.

При установлении подозреваемой специалисты следственного комитета отрабатывали женщин, в том числе тех, которые потеряли ребёнка.

Отмечается, что новорожденная девочка была найдена по месту жительства подозреваемой. В настоящее время ребёнок осмотрен медиками, её жизни ничто не угрожает, девочка передана родителям.

Как сообщало ИА REGNUM, девочку похитили днём 23 марта. По данному факту были возбуждены уголовные дела по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение несовершеннолетнего»), ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), которые в дальнейшем объединили в одно производство. Был составлен фоторобот предполагаемой похитительницы. На поиски ребёнка вышли почти 100 человек — сотрудники следственного управления СКР по республике, полицейские и поисковики.

В ночь на 24 марта появилась информация, что ребёнок найден.

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