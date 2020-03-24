Пенза, , 13:17 — REGNUM Первая пациентка в Пензенской области с подтвержденным CoVid-19 в ближайшие дни будет выписана на амбулаторное наблюдение.

Перед этим, на 11 день лечения, ей будет проведен еще один контрольный тест на коронавирус. Об этом сообщает Дина Черёмушкина — глава пресс-службы губернатора региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тест на коронавирус у женщины взяли после госпитализации. Она является супругой депутата пензенского Законодательного собрания Михаила Лисина.

Причём до заражения супруга Лисина никуда не выезжала и с приехавшими из других стран не контактировала.

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